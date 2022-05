Stand: 25.05.2022 18:09 Uhr Holstein Kiel leiht Torhüter Schreiber aus Leipzig aus

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht Torhüter Tim Schreiber vom Bundesligisten RB Leipzig aus. Wie die "Störche" am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 20-Jährige einen Vertrag bis 2024, gleichzeitig verlängerte er seinen Kontrakt bei den Sachsen vorzeitig bis 2025. In Leipzig hatte Schreiber im Sommer 2020 seinen ersten Profivertrag unterzeichnet, ein halbes Jahr später wurde er an den Drittligisten Hallescher FC verliehen. Wechselbörse Zweite Liga | 25.05.2022 18:00