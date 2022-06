Stand: 12.06.2022 16:25 Uhr Hockey-Herren schlagen Niederlande, die Damen verlieren

Prestige-Erfolg für die deutschen Hockey-Männer: Das Team von Bundestrainer André Henning hat in Hamburg mit 4:1 (0:1) die Niederlande besiegt und dem Rivalen die erste Niederlage in der Pro League zugefügt. Damit betrieb das deutsche Team auf der Anlage des Clubs an der Alster auch Wiedergutmachung für das 2:3 (1:2) vom Sonnabend. Die deutschen Hockey-Frauen hingegen haben auch ihr zweites Duell gegen die Niederlande verloren. Einen Tag nach dem 2:3 (2:0) unterlag die Auswahl von Bundestrainer Valentin Altenburg auf der Anlage des Clubs an der Alster dem Tabellenzweiten mit 1:3 (0:2). | 12.06.2022 16:24