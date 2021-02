Stand: 24.02.2021 09:18 Uhr Hinze muss sich Olympia-Ticket noch sichern

Trotz ihrer drei Titel bei der Bahnrad-WM vor einem Jahr in Berlin hat Emma Hinze ihr Olympia-Ticket noch nicht sicher. "Wir wissen noch nicht, wer am Ende fahren wird", sagte die 23 Jahre alte Hildesheimerin. Bundestrainer Detlef Uibel verfügt in Hinze, Lea-Sophie Friedrich (Schwerin) und Pauline Grabosch (Erfurt) über drei herausragende Sprinterinnen, nur zwei können nach Japan. "Bestehende Leistungen werden aber nicht negiert", sagte Uibel. Trotzdem werde es noch eine interne Ausscheidung geben. | 24.02.2021 09:12