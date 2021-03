Stand: 05.03.2021 15:48 Uhr Herpes-Virus: Startverbot für ungeimpfte Galopper

Das gefährlicheHerpes-Virus EHV-1 hat auch Auswirkungen auf den deutschen Galopprennsport. Es gilt ab sofort eine Impfpflicht, ungeimpfte Pferde dürfen nicht mehr an Rennen teilnehmen. Das gab der Dachverband Deutscher Galopp am Freitag bekannt. Derzeit seien weltweit noch keine Herpesfälle zu verzeichnen, die aus dem aktuellen Geschehen herrühren. Die Mehrzahl der Vollblutpferde in Deutschland ist zudem bereits geimpft. | 05.03.2021 15:48