Stand: 13.06.2022 12:31 Uhr Hansa Rostock: Innenverteidiger Karbstein als Trainingsgast

Innenverteidiger Malte Karbstein ist zu Gast im Training von Hansa Rostock. Der 24-Jährige steht aktuell in der Regionalliga Südwest bei den Kickers Offenbach unter Vertrag. Der gebürtige Neuruppiner kam zu Beginn der vergangenen Saison zu sieben Einsätzen für die Kickers, von da an litt er an einer Sehnenentzündung. Karbstein halte sich "aktuell an der Ostsee fit", heißt es auf dem Twitterkanal der Rostocker. | 13.06.2022 12:23