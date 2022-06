Stand: 10.06.2022 08:25 Uhr Hansa Rostock: Bahn vor Wechsel nach Mannheim

Bentley Baxter Bahn wird aller Voraussicht nach den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock verlassen. Laut "Mannheimer Morgen" wechselt der 29-Jährige zum Drittligisten Waldhof Mannheim. Noch am heutigen Freitag soll die Unterschrift bei den Kurpfälzern erfolgen. Der gebürtige Hamburger absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Zweitligaspiele. In der Dritten Liga kommt er auf 200 Einsätze (30 Tore) für Rostock, Halle, Zwickau, FSV Frankfurt und die Stuttgarter Kickers. Wechselbörse Zweite Liga | 10.06.2022 08:23