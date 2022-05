Stand: 05.05.2022 20:55 Uhr Handball: "Recken" mit klarem Sieg bei der MT Melsungen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga wohl die letzten Zweifel am Klassenerhalt beseitigt. Bei der MT Melsungen setzten sich die "Recken" am Donnerstagabend vor 2.796 Zuschauern überraschend deutlich mit 29:22 (15:14) durch und haben nun bei einem Spiel weniger sechs Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Bester Werfer der Niedersachsen war Vincent Büchner mit acht Toren. | 05.05.2022 19:30