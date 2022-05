Stand: 01.05.2022 18:08 Uhr Handball-Bundesliga: Hannover-Burgdorf verliert gegen Wetzlar

Die TSV Hannover-Burgdorf hat in der Handball-Bundesliga eine Heimpleite hinnehmen müssen. Die "Recken" verloren am Sonntag in eigener Halle vor knapp 3.000 Zuschauern mit 22:28 (10:14) gegen die HSG Wetzlar. Vincent Büchner war mit neun Toren der beste Werfer der Niedersachsen. Ergebnisse/Tabelle | 01.05.2022 18:00