Stand: 24.03.2023 17:58 Uhr Gegen Peru: Nationalmannschaft mit Füllkrug in der Startelf

Niclas Füllkrug von Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird im ersten Spiel nach dem frühen WM-Aus in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft stehen. Bundestrainer Hansi Flick kündigte für das Länderspiel gegen Peru am Sonnabend (20.45 Uhr/ZDF) in Mainz an, eine Doppelspitze mit Füllkrug und dem Leipziger Timo Werner aufzubieten. Letzterer hatte die Weltmeisterschaft in Katar verletzt verpasst. Damit will Flick für eine "enorme Präsenz" im gegnerischen Strafraum sorgen, wie er am Freitag in Frankfurt sagte. Die Partie markiert den Startpunkt für die lange Vorbereitungsphase auf die Heim-Europameisterschaft 2024. | 24.03.2023 17:15