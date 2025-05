Wieder top gegen ein Top-Team? Eintracht Braunschweig empfängt Düsseldorf Stand: 02.05.2025 16:00 Uhr Viel fehlt nicht mehr bis zum Erreichen des Zieles Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. Eintracht Braunschweig hat sich im April in eine gute Position gebracht. Geht dies im Mai so weiter für die "Löwen"? Am Sonnabend ist Fortuna Düsseldorf zu Gast.

Wenn die letzte Niederlage anderthalb Monate zurückliegt und aus den vergangenen fünf Spielen satte elf Punkte eingesammelt wurden, dann ist schon mal der Trainer gefordert. Und so gab sich Eintracht-Coach Daniel Scherning in der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 13 Uhr, im NDR Livecenter) einige Mühe, jeden Funken von Euphorie im übertragenen Sinne auszutreten, Geduld anzumahnen und zu betonen, dass das Ziel zwar in Sichtweite sein möge, es aber noch nicht erreicht sei.

"Wir müssen ja erst einmal selbst die Schritte gehen." Eintracht-Trainer Daniel Scherning

Gedanken an einen vorzeitigen Klassenerhalt? Scherning schüttelte den Kopf. "Nein, das ist bei uns kein Thema. Wir müssen ja erst einmal selbst die Schritte gehen, müssen im Optimalfall erst einmal unser Spiel gewinnen. Was drumherum passiert, wissen wir heute nicht", sagte der 41-Jährige zur Situation im Keller der Tabelle. "Wenn das alles irgendwie zueinanderkommt, dann freuen wir uns tierisch, und dann können wir danach auch Dinge machen."

Aber das habe aktuell "nullkommanull Priorität". Der Fokus liege einzig und allein auf die Partie gegen die Fortuna, so Scherning.

Eintracht zuletzt top gegen Top-Teams

Dass es erneut gegen ein Team aus dem (großen) Kreis der Aufstiegsanwärter geht, dürfte keinen in der Eintracht-Mannschaft schlucken lassen. Die Niedersachsen sahen in einem "sehr guten Monat April" (Scherning) vor allem gegen die Top-Teams der Liga sehr gut aus. Nacheinander gab es Siege gegen den SC Paderborn, beim HSV und gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Scherning: "Die Mannschaft spielt ganz anders, wenn es gegen Top-Teams geht. Wir werden ganz andere Räume bekommen als zum Beispiel in Regensburg." Beim Schlusslicht kam die Eintracht am vergangenen Spieltag nur zu einem Remis.

Für so manchen Eintracht-Fan dürfte das Ergebnis dort fast schon eine Enttäuschung gewesen sein. Für Scherning war es indes ein weiterer, wertvoller Schritt in Richtung Klassenerhalt. Sollte gegen Düsseldorf ein Sieg gelingen, wäre das gar ein riesiger Schritt. Die Eintracht würde ganz dicht an die Ziellinie heranrücken. Mindestens.

Mögliche Aufstellungen:

Eintracht Braunschweig: Hoffmann - Jaeckel, Köhler, Bicakcic - Rittmüller, Krauße, Bell Bell - Tempelmann, Marie - Philippe, Tachie

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert, Gavory - Zimmermann, Haag - Appelkamp, Johannesson - van Brederode - Kownacki

