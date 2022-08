Stand: 20.08.2022 12:33 Uhr Fußball-Nationaltorhüterin Schult wartet weiter auf Debüt in den USA

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult (Dannenberg) muss weiter auf ihr Debüt in der amerikanischen Frauen-Fußballliga National Women's Soccer League (NWSL) warten. Beim 1:1 (0:0) ihres neuen Teams Angel City FC am Freitag (Ortszeit) bei Kansas City Current saß Schult erneut nur auf der Bank. Die aktuelle Nummer eins im Tor von Angel City, DiDi Haracic, zeigte gegen Kansas City eine starke Leistung mit zahlreichen Paraden. Lo’eau LaBonta konnte Haracic nur per verwandeltem Foulelfmeter überwinden (82.). Schult war im Sommer vom VfL Wolfsburg nach Los Angeles gewechselt. | 20.08.2022 12:33