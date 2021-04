Stand: 15.04.2021 14:22 Uhr Football: Hamburg Sea Devils peilen Meistertitel an

Die Hamburg Sea Devils wollen in der Premieren-Saison der neugegründeten European League of Football (ELF) gleich um den Titel mitspielen. "Ich glaube schon, dass wir ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden können", sagte General Manager Max Paatz vor den ersten Trainingseinheiten des Teams am Freitag und Sonnabend im Stadion Hoheluft. Ihr erstes Spiel sollen die Sea Devils am 20. Juni (15 Uhr) gegen die Frankfurt Galaxy bestreiten. | 15.04.2021 14:21