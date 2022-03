Stand: 02.03.2022 22:10 Uhr Fischtown Pinguins Bremerhaven verlieren gegen Eisbären Berlin

Auch die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben den Siegeszug der Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht stoppen können. Die Seehafenstädter unterlagen dem nun fünf Mal in Folge erfolgreichen deutschen Meister am Mittwochabend mit 2:4 (1:1, 0:2, 1:1). Jan Urbas (8.) und Ross Mauermann (59.) erzielten die Bremerhavener Tore. Ergebnisse und Tabelle DEL | 02.03.2022 22:09