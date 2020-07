Stand: 29.07.2020 07:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

FC Hansa Rostock startet mit Mannschaftstraining

Der Fußball-Drittligist Hansa Rostock startet am Vormittag mit dem Mannschaftstraining in die Vorbereitung auf die kommende Saison. Sechs neue Spieler muss Trainer Jens Härtel in die Mannschaft integrieren. Die Neuzugänge haben das Training bereits am Montag aufgenommen. Von heute an ist die komplette Mannschaft gefordert. Unter Vertrag stehen derzeit 22 Spieler. Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen müssen alle Trainingseinheiten und auch die Testspiele, nach aktuellem Stand, ohne Zuschauer stattfinden.

Vier Vorbereitungsspiele geplant

Wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen müssen alle Trainingseinheiten und auch die Testspiele, nach aktuellem Stand, ohne Zuschauer stattfinden. In einer Woche wird es bereits das erste Testspiel geben - beim Verbandsliga-Meister Anker Wismar. Weitere vier Vorbereitungsspiele sind geplant, unter anderem gegen die Zweitligisten Hamburger SV und Eintracht Braunschweig. Ebenfalls in der Trainingsphase steht das Halbfinale im Landespokal auf dem Programm. Ein Trainingslager wird es diesmal nicht geben. Der Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga ist am 18. September.

