Stand: 08.04.2021 12:32 Uhr Ex-Rostocker Baumgart verlässt Paderborn im Sommer

Trainer Steffen Baumgart wird den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn nach vier Jahren am Saisonende verlassen und seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das teilte der Club mit. Der ehemalige Profi von Hansa Rostock übernahm den SCP im April 2017 und führte den Verein 2019 zurück in die Bundesliga. "Steffen Baumgart hat sich hier in Paderborn ein sportliches Denkmal gesetzt und an der Erfolgsgeschichte des Vereins über viele Jahre maßgeblich mitgeschrieben", sagte Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth. | 08.04.2021 12:20