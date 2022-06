Stand: 08.06.2022 14:37 Uhr Eintracht Braunschweig holt Linksverteidiger Donkor

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Vom Drittligisten Waldhof Mannheim wechselt Anton Donkor zu den "Löwen". Der 24 Jahre alte Linksverteidiger erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Donkor wurde in Göttingen geboren und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des VfL Wolfsburg. 2019/2020 schloss er sich Carl Zeiss Jena an - in der abgelaufenen Saison absolvierte er für Mannheim 33 Partien. Wechselbörse Zweite Liga | 08.06.2022 14:36