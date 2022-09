Stand: 13.09.2022 14:50 Uhr Davis Cup: Auftaktsieg für Australien in Hamburg

Australiens Tennis-Team hat zum Auftakt der Zwischenrunde beim Davis-Cup in Hamburg Belgien klar mit 3.0 besiegt. Im Duell der deutschen Gruppengegner bezwang Alex de Minaur am Dienstag David Goffin mit 6:2, 6:2. Zuvor hatte Jason Kubler bei seinem Davis-Cup-Debüt gegen Zizou Bergs mit 6:4, 1:6, 6:3 gewonnen. Auch das Doppel entschieden die Australier für sich. Das deutsche Team trifft am Mittwoch ohne den verletzten Alexander Zverev auf Frankreich. | 13.09.2022 19:42