Stand: 06.03.2022 19:46 Uhr DEL: Fischtown Pinguins unterliegen den Kölner Haien

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch das zweite Spiel des Wochenendes verloren. Zwei Tage nach dem 0:1 in München unterlagen die Norddeutschen vor 2.842 Zuschauern in eigener Halle den Kölner Haien mit 2:4 (0:1, 0:1, 2:2). Philipp Bruggisser und Jan Urbas hatten zwischenzeitlich für die Bremerhavener ausgeglichen. | 06.03.2022 19:45