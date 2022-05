Stand: 24.05.2022 21:51 Uhr Buxtehudes Handballerinnen verteidigen dritten Tabellenplatz

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV haben die Saison auf dem dritten Tabellenplatz in der Bundesliga beendet. Im Nachholspiel am Dienstag gegen den direkten Verfolger Thüringer HC gewann die Mannschaft von Trainer Dirk Leun mit 35:32 (14:14) und sicherte sich damit die Teilnahme am Europapokal. Erfolgreichste Schützinnen für die Niedersächsinnen waren Meret Ossenkopp, Johanna Heldmann und Annika Lott mit je sechs Treffern. Für Thüringen traf Kerstin Kündig am häufigsten (acht Tore). Ergebnisse/Tabelle | 24.05.2022 21:50