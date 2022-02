Stand: 11.02.2022 13:59 Uhr Buxtehuderinnen Antl und Filter für Nationalteam nominiert

Bundestrainer Henk Groener setzt für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Handball-Frauen gegen die Niederlande auf seinen Weltmeisterschafts-Kader. Alle 18 WM-Fahrerinnen, die im vergangenen Dezember in Spanien dabei waren, sind auch zum ersten Lehrgang im Jahr 2022 eingeladen, der am 27. Februar im Düsseldorf beginnt. Darunter sind auch Torhüterin Katharina Filter und Kreisläuferin Lisa Antl vom Bundesligisten Buxtehuder SV. Das DHB-Team spielt am 3. und 5. März gegen die Niederlande. | 11.02.2022 13:58