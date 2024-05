Ewa Pajor verabschiedet sich mit Hattrick gegen Essen vom VfL Wolfsburg Stand: 20.05.2024 17:39 Uhr Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Bundesliga-Saison mit einem 6:0 (5:0)-Kantersieg gegen die SGS Essen beendet. Stürmerin Ewa Pajor gelang in ihrem letzten Spiel für den Vizemeister und Pokalsieger ein Hattrick. Auch für Lena Oberdorf und Dominique Janssen war es die Abschiedsvorstellung im Trikot der "Wölfinnen".

Die drei langjährigen Leistungsträgerinnen widmen sich zur kommenden Saison neuen Aufgaben. Oberdorf wechselt zu Meister FC Bayern München, Janssen zieht es voraussichtlich nach England und Pajor wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Zukunft für den FC Barcelona auf Torejagd gehen. In ihrer letzten Partie für den VfL erzielte die Polin mit einem Hattrick die Treffer zum 2:0, 3:0 und 4:0 (11., 24., 35.).

Zuvor hatte Chantal Hagel die Niedersächsinnen vor 4.469 Zuschauern im Stadion im Allerpark in Führung gebracht (10.). Die weiteren Wolfsburger Tore erzielten Vivien Endemann (45.+3) und Jule Brand (83.). Essen war nach einer frühen Roten Karte gegen Sophia Winkler (20./Notbremse) chancenlos.

Pajor zum zweiten Mal Torschützenkönigin

In Anbetracht der drückenden Überlegenheit und der hohen Führung wechselte VfL-Coach Tommy Stroot in der 67. Minute gleich dreimal. Neben Marina Hegering rief er auch Janssen und Oberdorf zu sich. Sie erhielten von den Wolfsburger Fans besonders viel Applaus - und waren sichtlich gerührt. Pajor durfte noch etwas auf dem Rasen bleiben, bevor die Stürmerin in der Schlussphase ebenfalls unter dem Jubel des Anhangs ausgetauscht wurde (81.).

Neben ganz viel Erinnerungen aus neun Jahren bei den "Wölfinnen" wird sie die Autostadt auch mit der Torjägerinnen-Kanone im Gepäck verlassen. Mit 18 Saisontreffern holte die 27-Jährige sich diesen Titel nach 2019 zum zweiten Mal.

