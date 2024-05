Zweiter Triumph in Rom: Zverev bereit für French Open Stand: 19.05.2024 19:23 Uhr Alexander Zverev hat kurz vor den French Open seine Top-Form auf Sand unterstrichen. Der Hamburger setzte sich am Sonntag im Finale von Rom gegen den Chilenen Nicolas Jarry glatt in zwei Sätzen mit 6:4, 7:5 durch.

Nach 101 Minuten sank Zverev in den Sand von Rom. Knieend ballte der 27-Jährige die Fäuste und schrie seine Freude heraus. "Der Fokus ist auf Paris - klar. Aber ich werde jetzt erst mal ein paar Tage diesen Sieg genießen", betonte der Tennis-Olympiasieger, der nach 2017 zum zweiten Mal beim Sandplatzturnier in der Ewigen Stadt triumphierte und in der Weltrangliste auf Platz vier vorrückt. Für den Titel bei den Italian Open kassiert er 963.225 Euro Preisgeld.

Zverev nutzt vierten Matchball

Zverev hatte das Spiel dank seines starken Aufschlags dominiert. Über das ganze Duell ließ er nicht einen Breakball zu. Sein chilenischer Gegner musste sein Aufschlagspiel zum 6:4 für Zverev abgeben. Auch im zweiten Satz kämpfte der ein Jahr ältere Jarry wacker - und wehrte nach knapp 90 Minuten beim Stand von 4:5 im zweiten Satz zwei Matchbälle ab.

Aber Zverev hatte schon im Halbfinale gezeigt, als er gegen Jarrys Landsmann Alejandro Tabilo im Triebreak des zweiten Satzes das Spiel drehte, dass er dieser Tage auch mit kniffligen Situationen umzugehen weiß. Statt Jarry wieder ins Spiel kommen zu lassen, gewann er sein Aufschlagspiel und nutzte schließlich seinen vierten Matchball zum Sieg.

French Open können kommen

Für Zverev war es der insgesamt sechste Titel bei einem der Mastersturniere. Damit setzte er sich von Boris Becker ab, der fünf Turniere der hochkarätigen Serie gewonnen hatte.

Was dem Olympia-Sieger von Tokio noch in seiner Vita fehlt ist der Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Ab dem 26. Mai bietet sich ihm die nächste Chance, wenn in Roland Garros das zweite der vier größten Turniere auf der ATP-Tour beginnt. Der Erfolg in der italienischen Hauptstadt war der 22. Turniersieg für Zverev - und der erste in diesem Jahr.

Der Hamburger fährt nun als Mitfavorit nach Paris. Im vergangenen Jahr stand er in Paris im Halbfinale. Da in der laufenden Sandplatzsaison bislang kein Spieler dominiert hat, kann sich Zverev Chancen auf den Titel ausrechnen. Der Hamburger ist zur rechten Zeit in Form gekommen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.05.2024 | 22:25 Uhr