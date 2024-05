Tore, Schüsse, Zweikämpfe, Pässe: Die 2. Fußball-Bundesliga in Zahlen Stand: 20.05.2024 19:12 Uhr Wer waren die auffälligsten Spieler der 2. Fußball-Bundesliga? Marcel Hartel und Erik Engelhardt sind in mehreren Kategorien vertreten. Die Datenanalyse zur Zweitliga-Saison 2023/2024.

Die meisten Tore: Haris Tabakovic (Hertha BSC), Robert Glatzel (HSV), Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) - 22

Drei Spieler teilen sich Rang eins in dieser Saison. Tabakovic lag vor dem letzten Spieltag deutlich vorn, doch Glatzel und Tzolis zogen jeweils mit einem Dreierpack noch gleich.

Die meisten Scorer-Punkte: Marcel Hartel (FC St. Pauli) - 32

Der Mittelfeldspieler vom Bundesliga-Aufsteiger spielte die beste Saison seiner Karriere. Mit 17 Treffern war er Top-Torschütze seines Teams, zudem steuerte er 15 Vorlage bei.

Die meisten Zweikämpfe: Erik Engelhardt (VfL Osnabrück) - 961

Wie im vergangenen Jahr führt ein Stürmer dieses Ranking an. Damals war es Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim, dieses Mal Engelhardt vom Absteiger aus Osnabrück.

Die meisten gewonnenen Zweikämpfe: Jan Elvedi (1.FC Kaiserslautern) - 382

Der FCK steht traditionell für rustikalen Fußball mit viel Einsatz. Nicht verwunderlich also, dass in Elvedi ein Profi der Pfälzer die meisten direkten Duelle gewonnen hat.

Die meisten angekommenen Pässe: Karol Mets (FC St. Pauli) - 2.309

St. Paulis Fußball basiert auf Ballkontrolle und strukturiertem Aufbau, also sind auch die Verteidiger voll mit eingebunden. Dies zeigt sich deutlich in den Zahlen. Mets belegt Rang eins, sein Teamkollege Hauke Wahl Platz drei. Bemerkenswert: Vor einem Jahr führte der St.-Paulianer Leart Paqarada diese Kategorie mit 1.972 Pässen an, also deutlich weniger als Mets.

Die meisten Fehlpässe: Alexander Rossipal (Hansa Rostock) - 506

Fußballerische Feinheiten gab es vom Absteiger in dieser Saison kaum zu sehen. So verwundert es nicht, dass ein Spieler der Mecklenburger die meisten Fehlpässe gespielt hat.

Die meisten Torschüsse: Ivan Prtajin (SV Wehen Wiesbaden) - 97

Die Hessen hatten eine der schwächsten Offensiven der Liga, was allerdings nicht an Prtajin lag. Er sorgte fast immer für Gefahr, schoss am häufigsten aufs Tor und markierte 13 Treffer.

Die meisten Torschüsse ohne Tor: Emmanuel Iyoha (Fortuna Düsseldorf) - 29

Oft probiert, doch nichts passiert: Das galt in dieser Saison für den Außenstürmer der Fortuna.

Top-Speed: Maxwell Gyamfi (VfL Osnabrück) - 36,58 km/h

Schnelle Spieler hatte der Absteiger in seinen Reihen. Gyamfi war der schnellste der Liga, auf Platz zwei folgt Teamkollege Christian Conteh (36,26 km/h).

Die meisten Sprints: Jannik Rochelt (SV Elversberg) - 958

Aufsteiger Elversberg gehörte zu den positiven Überraschungen in dieser Saison - und Rochelt war einer der auffälligsten Spieler der Saarländer.

Die meisten Fouls: Engelhardt (VfL Osnabrück) - 69

Engelhardt zum Zweiten: Er bestritt nicht nur die meisten Zweikämpfe, sondern spielte auch am häufigsten foul.

Am häufigsten gefoult worden: Florian Kleinhansl (VfL Osnabrück) - 94

In den Zweikampf-Kategorien sticht der VfL heraus. Kleinhansl wurde am häufigsten in dieser Zweitliga-Spielzeit gefoult.

Glanzparaden: Dominik Reimann (1.FC Magdeburg) - 60

Wer offensiv und mit Risiko spielt, sorgt mitunter für reichlich Beschäftigung seines eigenen Keepers. Der 1.FCM ist ein Paradebeispiel dafür.

Die meisten Aluminium-Treffer: Kenan Karaman (Schalke 04) - 5

Diese Kategorie führt niemand gerne an. In dieser Spielzeit hatte Karaman am häufigsten Alu-Pech.

Am häufigsten im Abseits: Luca Schnellbacher (SV Elversberg) - 27

Elversberg spielt mit viel Tempo, und Schnellbacher ist hin und wieder einen Schritt zu schnell.

Die meisten Ballverluste: Baris Atik (1.FC Magdeburg) - 417

Dribblings bergen das Risiko von Ballverlusten. Atik musste dies häufig erfahren in der abgelaufenen Saison.

Die meisten gelaufenen Kilometer: Marcel Hartel (FC St.Pauli) - 414 km

Hartel war nicht nur der überragende Offensivspieler beim FC St. Pauli, sondern auch das Laufwunder der Liga: Im Schnitt legte er pro Partie mehr als 12,5 km zurück.

Die meisten Minuten: Ron-Robert Zieler (Hannover 96) - 3.414

Rechnet man die tatsächlich gespielten Minuten zusammen, also inklusive Nachspielzeit, war niemand fleißiger als der Weltmeister von 2014.

Quelle der Daten: Global Soccer Network

