Stand: 18.05.2022 12:54 Uhr Bundespräsident Steinmeier beim Frauen-Pokalfinale

Hochkarätiger Besuch beim DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim Endspiel zwischen Cupverteidiger VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam am 28. Mai (16.45 Uhr/live im Ersten) in Köln zu Gast sein. Steinmeier zählt zudem zur Delegation, die den Pokal an das Siegerteam überreicht. Neben Steinmeier werden DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Vizepräsidentin Sabine Mammitzsch und Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Pokalsiegerinnen ehren. | 18.05.2022 12:52