Stand: 25.01.2022 17:04 Uhr Braunschweig: Neuer Corona-Fall - Zwickau-Spiel findet statt

Bei Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig gibt es vor dem Auswärtsspiel in Zwickau einen weiteren Corona-Fall. Das gab der Club am Dienstag bekannt. Der betroffene Spieler befinde sich in häuslicher Isolation, einen Namen nannten die Braunschweiger nicht. Weil alle anderen Tests bei Spielern, Trainern und Betreuern negativ ausfielen, ist die Austragung des Spiels beim FSV Zwickau (Mittwoch, 19 Uhr) vorerst nicht in Gefahr. Zuletzt waren bereits vier Eintracht-Spieler positiv getestet worden. Als letzter von ihnen nahm Stürmer Lion Lauberbach vor dem Zwickau-Spiel das Mannschaftstraining wieder auf. | 25.01.2022 17:04