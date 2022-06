Stand: 16.06.2022 21:37 Uhr Bericht: Teutonia Ottensen in Dessau gegen RB Leipzig

Der Hamburger Fußball-Regionalligist FC Teutonia Ottensen wird sein DFB-Pokal-Heimspiel gegen Titelverteidiger RB Leipzig nach Informationen der "Bild" in Dessau (Sachsen-Anhalt) bestreiten. Das Verein kann in seinem Stadion wegen des Kunstrasens die Partie nicht austragen. Ein Umzug unter anderen in das Millerntor-Stadion des FC St. Pauli hatte der Zweitligist mit Verweis auf seine kritische Haltung gegen RB Leipzig abgelehnt. Die Partie im 375 Kilometer entfernten Paul-Greifzu-Stadion in Dessau findet am 30. August (20.45 Uhr). | 16.06.2022 21:02