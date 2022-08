Stand: 18.08.2022 16:07 Uhr Beachvolleyball-EM: Ehlers/Wickler im Achtelfinale

Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-EM in München das Achtelfinale erreicht. Das Hamburger Duo setzte sich in der Zwischenrunde gegen die Österreicher Christoph Dressler/Alexander Huber mit 2:1 (21:17, 19:21, 15:12) durch. Rio-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und Louisa Lippmann (Hamburg/Schwerin) schieden hingegen in der ersten K.o.-Phase ebenso aus wie die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf). | 18.08.2022 16:06