Stand: 31.03.2022 15:35 Uhr BG Göttingen verpflichtet ehemaligen NBA-Spieler

Basketball-Bundesligist BG Göttingen hat am letzten Tag der Wechselfrist den ehemaligen NBA-Spieler Jeremiah Martin aus den USA verpflichtet. Er soll den verletzten Topscorer Kamar Baldwin beim Tabellensiebten der Basketball-Bundesliga (BBL) ersetzen. Zur Laufzeit des Vertrags machte der Club keine Angaben. Martin kam in den Jahren 2019 bis 2021 auf insgesamt 21 Einsätze für die Brooklyn Nets und die Cleveland Cavaliers in der nordamerikanischen Profiliga NBA. | 31.03.2022 15:35