Stand: 26.01.2022 21:50 Uhr Basketball-Eurocup: Hamburg Towers unterliegen Badalona

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat am Mittwoch im Eurocup eine Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenführer der Gruppe A, Joventut Badalona, unterlagen die Hanseaten mit 75:92 (22:12, 16:25, 18:29, 19:26). Bester Schütze der Hamburger war Caleb Homesley mit 22 Punkten. Das nächste Spiel der Towers im Eurocup findet am 2. Februar bei Morabanc Andorra statt. In der Bundesliga steht am Samstagabend ein Heimspiel gegen Ulm an. | 26.01.2022 21:50