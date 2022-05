Stand: 15.05.2022 17:43 Uhr BBL-Play-offs: Hamburg Towers vor dem Viertelfinal-Aus

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers droht das Aus in den Viertelfinal-Play-offs. Mit 81:89 (46:37) unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Sonntag bei den Baskets Bonn im zweiten Spiel der "best of five"-Serie und liegt damit 0:2 zurück. Am Freitag hatten die Hanseaten nach Verlängerung mit 98:100 verloren. Das möglicherweise schon entscheidende dritte Duell findet am 20. Mai in der Inselparkhalle in Hamburg statt. Bester Werfer im Towers-Team war Jaylon Brown mit 21 Punkten. Bei Bonn glänzte erneut Parker Jackson-Cartwright. Der "wertvollste Spieler der Saison" erzielte in knapp 33 Minuten Einsatzzeit 41 Punkte. | 15.05.2022 17:43