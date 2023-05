Stand: 05.05.2023 21:04 Uhr BBL: Oldenburg sichert Rang vier, Rückschlag für Seawolves

Die Baskets Oldenburg präsentieren sich in der Basketball-Bundesliga weiter in Topform. Die Niedersachsen setzten sich am Freitagabend beim MBC Weißenfels mit 102:74 (57:36) durch und sicherten damit einen Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde ihren vierten Tabellenplatz ab. Die Platzierung ist für die Ansetzungen in den Play-offs wichtig. Die Rostock Seawolves sind nun hingegen auf Schützenhilfe angewiesen. Die Mecklenburger verloren beim direkten Konkurrenten in Ulm 86:116 (46:51). Überblick | 05.05.2023 21:01