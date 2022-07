Stand: 11.07.2022 14:19 Uhr BBL: Göttingens Roberson geht nach Ludwigsburg

Basketball-Profi Jeff Roberson wechselt innerhalb der BBL von der BG Göttingen zu den Riesen Ludwigsburg. Das gaben beide Clubs am Montag bekannt. Der 25 Jahre alte US-amerikanische Small Forward war erst im Sommer 2021 aus der NBA G League von Greensboro Swarm zu den "Veilchen" gekommen. Für die BG kam er in allen 34 Partien der vergangenen Saison zum Einsatz und erzielte in durchschnittlich 23:48 Minuten Spielzeit 8,1 Punkte. | 11.07.2022 14:19