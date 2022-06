Stand: 23.06.2022 10:34 Uhr Aufbauspieler Heidegger verlässt Baskets Oldenburg

Aufbauspieler Max Heidegger wird in der kommenden Saison nicht mehr für den Basketball-Bundesligisten Baskets Oldenburg auflaufen. Das teilten die Niedersachsen am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner mit israelischem Pass wird sich einem anderen Verein anschließen. Heidegger kam in der abgelaufenen Saison 26 Mal in der BBL für die "Donnervögel" zum Einsatz und erzielte im Schnitt 18,3 Punkte. | 23.06.2022 10:33