2G statt 3G: Diese Corona-Regeln gelten bei den Profi-Clubs im Norden Stand: 24.11.2021 10:01 Uhr 2G statt 3G - die Corona-Regeln bei den norddeutschen Top-Clubs gleichen sich nach den Verschärfungen immer mehr an. Wie viele Zuschauer dürfen in die Stadien und Hallen? NDR.de bietet einen Überblick.

Fast alle Clubs im Norden setzen auf die 2G-Regel, bei der ausschließlich Geimpfte und Genese ins Stadion oder in die Halle dürfen. Im Mecklenburg-Vorpommern gilt darüber hinaus 2G+, also auch Geimpfte und Genesene müssen einen Test vorlegen. Bei Eintracht Braunschweig wird das zuletzt teilweise geltende 3G-Prinzip überprüft, das auch negativ Getesteten Zugang gewährt. Hier die Lage bei den norddeutschen Clubs in den Top-Ligen im Fußball, Handball, Eishockey und Basketball.

Corona-Regeln bei den Nordclubs Verein Corona-Regel Erlaubte Zuschauerzahl VfL Wolfsburg 2G 15.000 Werder Bremen 2G 42.100 FC St. Pauli 2G 29.546 Hamburger SV 2G 57.000 Hansa Rostock 2G+ 21.750 Hannover 96 2G 24.500 Holstein Kiel 2G 15.034 VfL Osnabrück 2G 8.333 Eintr. Braunschweig wird geprüft 10.149 SV Meppen 2G 6.848 TSV Havelse 2G 24.500 - Arena in Hannover HANDBALL THW Kiel 2G 10.285 SG Flensburg-Handewitt 2G 6.300 TSV Hannover-Burgdorf 2G 4.900 HSV Hamburg 2G 13.000 - Arena im Volkspark

3.570 - Sporthalle Hamburg EISHOCKEY Grizzlys Wolfsburg 2G 2.250 Fischtown Pinguins 2G 4.647 BASKETBALL Hamburg Towers 2G 3.400 BG Göttingen 2G 1.723 Baskets Oldenburg 2G 3.600 Löwen Braunschweig 2G 3.750

