Weihnachtspost rechtzeitig auf den Weg bringen Stand: 23.11.2020 10:43 Uhr Wegen der Corona-Pandemie sind 2020 besonders viele Pakete unterwegs. Verbraucher sollten ihre Weihnachtspost daher dieses Jahr frühzeitig auf den Weg bringen. Tipps zum Versand und wichtige Termine.

Das Geschäft mit Päckchen und Paketen boomt - und die Corona-Pandemie hat die Nachfrage im Online-Handel bei Paketdienstleistern weiter steigen lassen. Wer sichergehen möchte, dass alle Präsente pünktlich an Heiligabend unter dem Baum liegen, sollte deshalb sein Päckchen rechtzeitig auf den Weg bringen. Besonders wenn die Sendung ins Ausland gehen soll, muss sie bald abgegeben werden.

Wann muss welches Paket auf den Weg?

DHL will Päckchen und Pakete innerhalb Deutschlands noch vor Weihnachten ausliefern, wenn sie spätestens am 19. Dezember bis 12 Uhr verschickt werden. Deutlich länger brauchen Sendungen ins Ausland. Sendungen in direkte Nachbarstaaten Deutschlands müssen bis zum 14. Dezember auf die Reise gegangen sein. Wohnt der Empfänger in anderen Ländern Europas, ist der 10. Dezember der letzte Termin.

Außerdem bietet DHL noch den Service "ExpressEasy". Damit sollen Sendungen innerhalb Deutschlands und in europäische Hauptstädte noch am 24. ankommen, wenn sie am 23. Dezember aufgegeben werden.

Pakete außerhalb Europas bis 30. November verschicken

Geht das Paket an einen Empfänger außerhalb Europas, muss es bis zum 30. November abgegeben werden. Bis 7. Dezember hat Zeit, wer gegen Aufpreis den "Service Premium" nutzt. Die genauen Transportzeiten sind je nach Zielland sehr unterschiedlich und können direkt bei DHL erfragt werden.

Bei Hermes und DPD bis 21. Dezember

Die anderen großen Paketdienste Hermes und DPD wollen Sendungen innerhalb Deutschlands noch vor Weihnachten ausliefern, wenn sie bis zum 21. Dezember mittags abgegeben werden. Als letzten Termin für Sendungen ins EU-Ausland nennt DPD den 17. Dezember.

Wer ganz sicher sein möchte, dass sein Paket pünktlich vor dem Fest ankommt, sollte aber nicht bis zum letzten Tag warten. So rät Hermes, private Weihnachtspakete spätestens Mitte Dezember auf den Weg zu bringen und als Lieferadresse möglichst einen Hermes-Paketshop zu wählen.

Porto sparen durch Preisvergleich

Den Preis für ein Paket berechnen manche Dienste nach Gewicht, andere nach Größe. Soll ein kleines, schweres Geschenk verschickt werden, kann also ein anderer Anbieter günstiger sein, als bei einem großen, leichten Karton. Auch wer seine Sendung online frankiert und den Paketschein selbst ausdruckt, kann Geld sparen. Einige Unternehmen holen Pakete auf Wunsch von zu Hause ab - das kostet aber ein paar Euro zusätzlich. Auf Vergleichsseiten im Internet lässt sich der günstigste Tarif ermitteln.

Wartezeiten vermeiden

In den Filialen der Deutschen Post bilden sich vor Weihnachten häufig lange Schlangen. Doch auch viele kleine Geschäfte nehmen als "Paketshop" Päckchen im Auftrag von DHL an. Dort sind die Wartezeiten meist geringer. Auf der Website von DHL finden Kunden Annahmestellen in ihrer Nähe. Auch Hermes und DPD bieten besonders in Städten ein dichtes Netz von Annahmestellen, meist kleine Läden, Kioske oder Tankstellen.

Tipps zum richtigen Verpacken

Damit das Paket unbeschädigt ankommt, sollten Absender einige Punkte beachten:



stabilen und ausreichend großen Karton verwenden

Waren im Karton so dämmen, dass sie die Kartonwände nicht berühren

den Karton so auspolstern, dass sich darin nichts mehr bewegen kann

Paket großzügig mit Klebeband zukleben - keine Schnur verwenden

bei gebrauchten Kartons alte Adressaufkleber und Codierungen entfernen

Paketschein gut sichtbar auf die Oberseite kleben

Briefe reisen kaum schneller als Päckchen

Soll zu Weihnachten nur ein Brief verschickt werden, muss der nach Angaben der Deutschen Post spätestens am 22. Dezember im Kasten liegen. Innerhalb Europas ist der Stichtag der 16., außerhalb der 7. Dezember. Wer seinem Weihnachtsgruß einen Geldschein oder kleine Wertsachen beilegen möchte, sollte ihn als "Wert national" versenden. Für 4,30 Euro Aufpreis ist der Brief dann innerhalb Deutschlands bis 100 Euro in bar oder 500 Euro Sachwert versichert.

