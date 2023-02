Tierärzte: Was kostet der Besuch, lohnt sich eine Versicherung?

Einfache Untersuchungen beim Tierarzt kosten laut neuer Gebührenordnung für Hunde und Katzen 23,62 Euro, Impfungen 11,50 Euro. Hinzu kommt die Umsatzsteuer. Die Tierärzte können aber auch deutlich mehr berechnen, und zwar den zwei- oder dreifachen Satz, also bis zu 70,86 Euro für eine einfache Untersuchung. Zu höheren Sätzen führen Faktoren wie Aufwand, Standort - Praxen in Großstädten haben meist höhere laufende Kosten als ländliche Praxen - oder das Tier selbst. So kann die Behandlung eines Rassehundes teurer sein als die eines Mischlings.