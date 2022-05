NDR MV Thementag: Pflege am Limit Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. In Mecklenburg-Vorpommern sind es mehr als hunderttausend Pflegebedürftige. Die meisten leben zu Hause und werden von einem engen Familienmitglied betreut und gepflegt.

Es kann der Ehemann, die Mutter oder das schwerkranke Kind sein die es trifft - auf jeden Menschen kann die Aufgabe zukommen, die Pflege von Angehörigen zu übernehmen. Nach einer Studie des Sozialverbandes VdK fühlen sich mehr als ein Drittel der pflegenden Angehörigen mit der Situation überlastet. Denn die Aufgaben sind meist fordernd und anspruchsvoll. Jede Pflegesituation ist individuell unterschiedlich. Angehörige müssen täglich sowohl der körperlichen Arbeit, als auch der enormen seelischen Belastung standhalten - ein absoluter Vollzeitjob!

Pflegeleistungen für Betroffene verfallen

Pro Jahr verfallen Leistungsansprüche von Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen im Wert von mindestens zwölf Milliarden Euro. Der Grund: zu komplizierte Anträge und ein undurchsichtiges Angebot. Oft gibt es im heimischen Umkreis kein passendes Angebot, wie zum Beispiel Kurzzeitpflegeplätze oder pflegende Angehörige wissen nicht, was ihnen an Pflegeleistungen zusteht. Hilfe und Unterstützung soll von den achtzehn Pflegestützpunkten in Mecklenburg-Vorpommern kommen.

Der NDR MV Thementag "Pflege am Limit" will unterstützen: Am Montag, 23. Mai 2022 können Sie Ihre Fragen zum Thema stellen: Wie hoch ist die Unterstützung durch die Pflegekasse? Wie viel Geld gibt es bei welchem Pflegegrad? Wie finde ich den richtigen Pflegedienst? Zwischen 10 und 12 Uhr sind folgende Experten bei NDR 1 Radio MV zu Gast:



Bettina Wahl, Pflegeberaterin im Pflegestützpunkt Schwerin

Katrin Weltzien, Sozialberaterin im Pflegestützpunkt Schwerin

Sie erreichen unsere Experten unter der kostenfreien Rufnummer: (0800) 59 59 100, über die kostenlose NDR MV App im Messenger oder Sie schreiben uns schon jetzt über das unten stehende Formular.

