Stand: 30.08.2016 10:59 Uhr Gutscheine: Vorsicht vor dem Verfallsdatum!

Kosmetik, Parfüm, Kreissäge oder Radio: Gutscheine für die unterschiedlichsten Gebrauchsgegenstände liegen voll im Trend. Laut Handel gehen von Jahr zu Jahr immer mehr Geschenkgutscheine über die Ladentische. Von dieser Entwicklung profitiert fast die ganze Warenbranche. Zu Weihnachten erwartet der Handel ein Gutscheingeschäft von über zwei Milliarden Euro. Besonders beliebt sind Gutscheine für Kleidung und Elektronikartikel. Aber auch Erlebnisgutscheine stehen hoch im Kurs. Im Schnitt gibt jeder Deutsche circa 45 Euro im Jahr für Geschenkgutscheine aus, Tendenz steigend. Besonders beliebt momentan: Online-Gutscheine. Das heißt: Derjenige, der schenken möchte, muss nicht einmal mehr im Geschäft vorbeigehen. Mit wenigen Klicks ist das Geschenk versandt - und zwar direkt an den, der den Gutschein erhalten soll.

Gutscheine haben Fristen

Viele Menschen vergessen leider, die Gutscheine einzutauschen und sammeln sie in der Schublade. Doch hier ist Vorsicht angesagt. Denn Gutscheine können tatsächlich verfallen. Drei Jahre lang kann man einen Geschenkgutschein einlösen. Danach verfällt beziehungsweise verjährt er laut Gesetz. Aber: Gutscheine für Dienstleistungen, wie beispielsweise für Kosmetikbehandlungen, dürfen auch auf ein Jahr befristet sein. Der Gedanke dahinter: Bei einer längeren Frist könnten die Kosten für Personal oder Waren steigen, der Wert des Gutscheins würde also steigen. Nach Angaben der Verbraucherzentrale Hamburg kann man in einem solchen Fall allerdings nach Ablauf der Befristung bis zur Verjährung - also drei Jahre nach Ausstellung - den Großteil des Gutscheinbetrags einfordern.

Alle anderen Händler, die Gutscheine mit Fristen von unter drei Jahren anbieten, haben schlechte Karten. Ein kürzlich ergangenes Urteil besagt, dass Gutscheinfristen von einem halben oder einem Jahr für Waren nicht akzeptabel sind - beispielsweise bei Baumarktgutscheinen, da hier anzunehmen ist, dass sich der Wert der Ware innerhalb eines Jahres nicht verändert. Weiterhin dürfen Gutscheine nicht in bar ausgezahlt werden. Einlösen kann ihn übrigens auch jeder. Auch, wenn der Gutschein mit einem fremden Namen gekennzeichnet ist.

Erlebnisgutscheine liegen voll im Trend

Bei der Auswahl der Gutscheine gibt es keine Grenzen. Beispielsweise können Gutscheine fürs Fußballschauen mit der Torwartlegende Jean Marie Pfaff gekauft werden, Pistenbullifahren in Österreich oder auch die Teilnahme an einer Spezialeinheiten-Übung zur Geiselbefreiung. Für 380 Euro kann man sich in das jamaikanische Skiteam einkaufen und sogar am Weltcup in St. Moritz teilnehmen.

Weitere Informationen Ärger mit Gutscheinen: "Ab in den Urlaub" abgemahnt Das Reiseportal "Ab in den Urlaub" hatte Kunden einen Geldgutschein versprochen, aber viele warten immer noch auf die Auszahlung. Experten halten diese Praxis für wettbewerbswidrig. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.08.2016 | 07:40 Uhr