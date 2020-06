Stand: 10.06.2020 16:36 Uhr

Fitnessstudio: Verträge gelten trotz Corona

Zu Beginn der Corona-Pandemie mussten Fitnessstudios schließen, nun haben die meisten wieder geöffnet. Doch es gibt häufig Streit um die Laufzeit der Verträge, so die Verbraucherzentrale Hamburg. Einige Betreiber wollten die Laufzeit um die Zeit der angeordneten Schließung verlängern. Das sei unzulässig, so die Verbraucherschützer.

Die ursprünglichen Fristen gelten

Für eine Kündigung gelten die ursprünglich vereinbarten Fristen. Wer also etwa am 1. Februar 2020 einen Vertrag mit einer Laufzeit von einem Jahr geschlossen hat, kann zum 31. Januar 2021 kündigen. Trotz eindeutiger Rechtslage würden Fitnessstudios die Verträge ihrer Kunden neuerdings länger laufen lassen, erläuterte die Verbraucherzentrale. Laufzeiten könnten aber nur in Absprache mit den Kunden geändert werden.

Ohne Training kein Geld

Manche Unternehmen wiesen zur Begründung darauf hin, dass sie während der Schließzeit keine Mitgliedsbeiträge kassiert hätten. "Das klingt großzügig, ist aber eine Selbstverständlichkeit", so Verbraucherschützerin Julia Rehberg. Wenn Kunden die vertraglich vereinbarten Leistungen nicht nutzen konnten, müssen sie keine Beiträge leisten.