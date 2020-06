Stand: 22.06.2020 16:24 Uhr - Markt

Basiskonten: Große Unterschiede bei den Gebühren von Verena von Ondarza

Jeder hat das Recht auf ein Konto - mindestens ein Basiskonto. Das bietet alle grundlegenden Funktionen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Immer wieder kommt es aber vor, dass Banken Kunden mit dem Wunsch nach einem Basiskonto abweisen. Obwohl die Leistungen von Basiskonten begrenzt sind, sind die Kosten für die Kontoführung oft besonders hoch.

Basiskonten: Große Unterschiede bei den Gebühren Markt - 22.06.2020 20:15 Uhr Autor/in: Verena von Ondarza Basiskonten bieten alle grundlegenden Funktionen für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Obwohl die Leistungen begrenzt sind, sind die Kosten für die Kontoführung oft besonders hoch.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Große Unterschiede im Test

Für Markt hat das Finanzportal Biallo die Gebühren von Basiskonten untersucht. Dabei beantragte eine Modellkundin Konten bei Banken, die Filialen vor Ort haben, keine reinen Onlinekonten. Sie tätigt pro Monat rund drei Überweisungen und kommt im Jahr auf rund 230 Kontobewegungen. Dabei würde sie nur bei ihrer Bank Geld abheben. Besonders teuer schnitt bei dem Test das Basiskonto bei Sparkassen und Volksbanken ab. Außerdem zeigten sich regionale Unterschiede: Während es in den Landeshauptstädten im Norden jeweils günstige Angebote für 34 Euro im Jahr gibt, ist es auf dem Land deutlich teurer.

Das teuerste Basiskonto im Norden führt die Volksbank Bakum. Unsere Modellkundin würde hier mehr als 300 Euro im Jahr zahlen. Das liegt daran, dass die Volksbank Bakum neben einer monatlichen Grundgebühr von neun Euro unter anderem zusätzlich eine Gebühr für die Girocard und jede Kontobewegung erhebt. Das klassische Girokonto bei der Volksbank Bakum kostet bei demselben Nutzungsverhalten nur die Hälfte.

Gebühren beschäftigen Gerichte

Über die Gebühren von Basiskonten wird immer wieder vor Gericht gestritten. Denn gesetzlich ist nur geregelt, dass die Kosten sich an marktüblichen Preisen orientieren müssen. Dass dies in Bakum der Fall ist, zweifeln Verbraucherschützer an. Die Volksbank hingegen schreibt, die Preise für ihre Konten würden "nach dem Verursacherprinzip ermittelt". Beim Basiskonto seien diese bei Weitem nicht kostendeckend.

Was bietet ein Basiskonto und was nicht?

Ein Basiskonto muss alles bieten, was zur Teilhabe am bargeldlosen Zahlungsverkehr nötig ist:



die Möglichkeit, Bargeld ein- und auszahlen

Überweisungen anzuweisen oder Lastschriften zu erteilen

eine EC-Karte.

Basiskonten sind Guthabenkonten. Es gibt keine Möglichkeit, das Konto zu überziehen. Auch eine Kreditkarte ist nicht Bestandteil eines Basiskontos.

Wer hat Anspruch auf ein Basiskonto?

Jeder Mensch mit einem rechtmäßigen Aufenthalt in der EU hat Anspruch auf die Eröffnung eines Basiskontos in Deutschland. Grundlage ist das Zahlungskontengesetz aus dem Jahr 2016. Das gilt explizit auch für Obdachlose oder Geflüchtete, die vor Einführung des Gesetzes oft Schwierigkeiten hatten, ein Konto zu eröffnen. Die Bank kann den Antrag auf ein Basiskonto aus folgenden Gründen ablehnen:



wenn der Kunde schon ein Zahlungskonto hat, das er nutzen kann

wenn der Kunde wegen einer Straftat gegen die Bank verurteilt ist

wenn der Kunde bereits ein Basiskonto bei der Bank hatte, dieses aber gekündigt wurde

wenn es einen begründeten Verdacht auf Geldwäsche gibt.

Sollte die Bank ohne einen dieser Gründe ablehnen, sollten Kunden dies der Finanzaufsicht Bafin melden. Die Bafin kann nach einer erfolgreichen Prüfung eine Kontoeröffnung anordnen. Für Verbraucher ist das Verfahren der Bafin kostenlos.

Weitere Informationen Kreditkarte: Tipps für Anschaffung und Gebrauch Kreditkarten sind im Urlaub und bei Online-Käufen ein beliebtes Zahlungsmittel. Hunderte Anbieter buhlen um Kunden. Welche Unterschiede gibt es und was kostet eine Karte? mehr Neue Masche beim Betrug mit EC-Karten Banken und Sparkassen betonen, das Bezahlen mit EC-Karten sei sicher. Kriminelle wenden aber immer ausgefeiltere Methoden an, um EC-Karte und Geheimnummer zu erbeuten. mehr

Dieses Thema im Programm: Markt | 22.06.2020 | 20:15 Uhr