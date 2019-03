Stand: 06.03.2019 09:06 Uhr

Gesunde Zwiebeln zubereiten

Ob roh im Salat oder gebraten zu deftigen Gerichten: Aus der Küche sind Zwiebeln kaum wegzudenken. Wegen ihres intensiven Geruchs sind sie jedoch nicht bei jedem beliebt. Dabei erhalten viele Speisen ihren typischen Geschmack erst durch die Verwendung von Zwiebeln. Die zahlreichen Sorten variieren deutlich im Geschmack. Schalotten haben beispielsweise einen sehr feinen Geschmack, Gemüsezwiebeln sind etwas süßlicher und milder als Speisezwiebeln. Wie scharf eine Zwiebel schmeckt, hängt vom Anteil des enthaltenen ätherischen Öls ab.

Küchen ABC: Die Zwiebel

Zwiebeln enthalten lebenswichtige Nährstoffe, die Krankheiten vorbeugen. Küchenmeister Hannes Schröder aus Reeßeln weiß, wie man sie beim Kochen am besten einsetzt.







Zwiebeln nicht zu heiß braten

Roh schmecken manche Zwiebelsorten relativ scharf. Beim Garen verschwindet die intensive Schärfe und die Süße kommt stärker zur Geltung. Beim Braten entstehen durch das Aufeinandertreffen von Zucker und Eiweiß vielfältige Röststoffe und Aromen. Zwiebeln verbrennen jedoch leicht, deshalb sollten sie nur bei geringer oder mittlerer Hitze gebraten werden. Beim Dünsten in wenig Fett entwickeln sie eine milde Süße, die sich gut mit Wein oder Essig abrunden lässt.

Zwiebeln mit scharfem Messer schneiden

Rohe Zwiebeln sollte man auf keinen Fall im Blitzhacker zerkleinern - dabei können sie bitter werden. Am besten mit einem scharfen, dünnen Messer fein würfeln - oder größere Mengen mit einem großen Messer hacken. Für Salate Zwiebeln in feine Streifen hobeln. Etwas Speiseöl im Salat oder Fett im Quark und Käse mildern die Schärfe der Zwiebeln ab. Generell sind Frühlingszwiebeln etwas milder und deshalb gut geeignet für Salat.

Was schützt vor tränenden Augen?

Für die tränenden Augen beim Schneiden ist das sogenannte Alliin in der Zwiebel verantwortlich. Es wird beim Schneiden in das stechend riechende Allicin umgewandelt, das die Augen tränen lässt. Die Zwiebel schützt sich dadurch vor Fressfeinden. Wer Tränen vermeiden will, kann Messer und Schneidebrett unter fließendes Wasser halten. Eine weitere Möglichkeit ist, die Zwiebel am offenen Fenster zu schneiden. So zieht das Allicin schneller ab. Zudem soll es hilfreich sein, die Zwiebel vor dem Verwenden für etwa fünf bis zehn Minuten ins Gefrierfach zu legen.

Zwiebeln kaufen: Qualität erkennen

Im Handel sind Zwiebeln das ganze Jahr über erhältlich. Beim Kauf sollten sie prall, fest, trocken und frei von grünen Trieben sein. Zwiebeln mit löchriger oder schrumpeliger Schale sollte man nicht kaufen. Dunkle Flecken unter der Haut deuten auf Fäulnis und Schimmel hin. Bei Frühlingszwiebeln auf kräftige und grüne Blätter achten.

Zwiebeln enthalten gesunde Inhaltsstoffe

Zwiebeln sind nicht nur schmackhaft, sondern auch sehr gesund. Sie enthalten reichlich Kalium, Eisen, Zink, Folsäure und Carotinoide, die auch in Wurzelgemüse enthalten sind. Für das typische Aroma und die gesundheitliche Wirkung sorgen die sogenannten bioaktiven Pflanzeninhaltsstoffe:



Polyphenole wie das sogenannte Quercetin stärken die Immunabwehr und wirken entzündungshemmend. Nach Ansicht einiger Experten verbessern sie die Fließeigenschaften des Blutes und verhindern dadurch Ablagerungen (Arteriosklerose).

Sulfide wirken ähnlich wie Polyphenole und sollen darüber hinaus den Blutdruck senken.

Zwiebeln als Hausmittel gegen Krankheiten

Traditionell sind Zwiebeln ein beliebtes Hausmittel gegen verschiedene Krankheitssymptome. Der rohe Zwiebelsaft hat eine natürliche antibiotische Wirkung. So hilft eine aufgeschnittene Zwiebel zum Beispiel gegen Wespenstiche. Warme Zwiebelsäckchen können Schmerzen im Ohr und an den Gelenken lindern. Zwiebelsirup soll gegen Halsschmerzen und Husten wirken.

Zwiebeln luftig und trocken lagern

Zwiebeln sollten möglichst luftig und trocken lagern und nicht in Beuteln oder Tüten aufbewahrt werden. Weiße Zwiebeln halten einige Wochen, braune Zwiebeln bis zu einem halben Jahr. Ausnahme: Rote Zwiebeln und Frühlingszwiebeln gehören ins Gemüsefach und halten sich dort etwa eine Woche.

Zwiebelsorten: Geschmack und Zubereitung



















