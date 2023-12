Fingerfood: Ideen und Rezepte für leckere Häppchen Stand: 28.12.2023 09:48 Uhr Schnittchen, Spieße, Röllchen: Für die Silvesterparty und andere festliche Anlässe ist Fingerfood ideal. Ideen und Rezepte für leckere Häppchen mit Gemüse, Fleisch und Fisch, die gut zum Glas Sekt passen.

Zum festlichen Glas Sekt schmecken herzhafte Häppchen besonders gut. Auch, wenn viele Menschen zusammenkommen, der Platz am Tisch aber begrenzt ist, sind sie ideal. Da man Fingerfood auch kalt servieren kann, lässt es sich vieles bereits am Vortag oder zumindest einige Stunden vorher gut vorbereiten.

Gerolltes und Gebackenes mit Käse, Gemüse, Fleisch und Fisch

Hübsch anzusehen und gut vorzubereiten sind etwa Gemüse-Röllchen aus Auberginen- oder Zucchinischeiben. Dazu das Gemüse mit Öl einpinseln und etwa zehn Minuten im Ofen garen. Anschließend jeweils mit etwas Füllung bestreichen, beispielsweise mit einer herzhafteb Frischkäse-Creme. Vorsichtig aufrollen und mit einem Zahnstocher fixieren. Alternativ kann man blanchierte Mangoldblätter verwenden, diese müssen anschließend noch einmal in einem Dämpfer etwas garen. Zum Füllen eignen sich eine gut gewürzte Hackfleisch- oder eine orientalisch gewürzte Reismischung.

Noch einfacher und schneller sind Blätterteig-Lachsröllchen hergestellt. Der Teig ist im Kühlregal oder tiefgekühlt fertig erhältlich. Diesen einfach auf der Arbeitsfläche ausbreiten und mit einer Schicht Frischkäse bestreichen. Mit frischem Dill bestreuen und mit geräucherten Lachsscheiben belegen. Mit einer weiteren Schicht Frischkäse bestreichen und aufrollen. Die Rolle in etwas drei Zentimeter dicke Scheiben schneiden und im Ofen backen.

Weitere Informationen Nori-Rolle mit Avocado Der Reis für die leckeren japanischen Handrollen lässt sich gut am Vortag zubereiten. Rezept Zucchini-Röllchen mit Hackfleisch-Füllung Für diese leckere Vorspeise wird Hack mit Tomatenmark und Zwiebeln angebraten und mit Schafskäse vermischt. Rezept Zucchini-Röllchen mit Ziegenfrischkäse Eine vegetarische Röllchen-Variante. Die Füllung besteht aus Mozzarella, Frischkäse und getrockneten Tomaten. Rezept

Gut am Vortag vorzubereiten: Herzhafte Muffins und Mini-Quiches

Herzhafte Muffins lassen sich ebenfalls sehr gut vorbereiten. Dazu einen einfachen Rührteig herstellen und nach Belieben Speck oder kleine Gemüsestückchen, etwa Paprika, Lauch, Zwiebeln oder Oliven unter den Teig mischen. Ein kräftiger Käse - beispielsweise Bergkäse, Pecorino oder alter Gouda - sowie frische Kräuter machen die Muffins besonders aromatisch. Man kann auch einen Teil des Mehls mit gestampften Kartoffeln ersetzen. Eine Variante sind Mini-Quiches aus der Muffinform. Dazu einen Mürbeteig zubereiten und die Förmchen damit auslegen. Anschließend mit einer Eier-Sahne-Mischung sowie nach Belieben Speck und klein geschnittenem Gemüse füllen. Die Muffins kann man entweder kalt servieren oder kurz im Ofen erwärmen.

Spieße und Gegrilltes

Kleine Spieße sind ebenfalls ideales Fingerfood. Sehr lecker sind Kombinationen von Fleisch oder Garnelen mit Gemüse oder Obst. So schmeckt etwa kräftiges Lammfleisch hervorragend mit Paprika oder Aprikosen. Zu Hähnchen passt Ananas oder Papaya. Auch rein vegetarische Varianten mit Zwiebeln, Pilzen, Paprika oder Zucchini sind sehr lecker. Die Spieße können entweder gegrillt oder in der Pfanne in etwas Öl gebraten werden. Sie lassen sich gut vorbereiten und schmecken sowohl warm als auch kalt. Am besten serviert man sie mit einem herzhaften Dip oder einer Soße.

Weitere Informationen Gegrillte Garnelenspieße mit scharfem Dip Für dieses leichte Fingerfood werden Garnelen und Gemüse auf Spieße gesteckt, in Kräutern und Öl mariniert und gegrillt. Rezept Lamm-Ananas-Spieße Diese leckeren Spieße sind schnell gemacht. Vor dem Braten wird das Fleisch würzig mariniert. Rezept Tandoori-Hühnerspieße mit Kopfsalat und Joghurt-Dressing Die Spieße gelingen auf dem Grill oder in der Pfanne. Die indische Gewürzmischung gibt dem Fleisch eine besondere Note. Rezept

Schnittchen und Smörrebröd: Klassiker des Fingerfoods

Am einfachsten und mit nur wenig Aufwand lassen sich Schnittchen zubereiten. Geeignet sind etwa Baguette, Pumpernickel oder kräftiges Vollkornbrot. Mit Keksausstechern, Dessertringen oder einem scharfen Messer kann man die Brotscheiben in hübsche Formen zurechtschneiden. Anschließend nach Belieben mit Käse, Räucherfisch, Schinken oder anderem Aufschnitt belegen. Sehr lecker wird es auch mit einem selbst gemachten Brotaufstrich und frisch gebackenem Brot, etwa einem herzhaften Dinkel-Baguette. Da das Auge bekanntlich mit isst, lohnt es sich, anschließend die Schnittchen mit etwas Zeit und Fantasie schön zu garnieren.

Fingerfood schön garnieren

Bewährt hat sich eine Schichtung, bei der zunächst die Brotscheibe - es kann auch ein Cracker sein - dünn mit Butter, Dip oder Mayonnaise bestrichen werden. Darauf kommt der eigentliche Belag, also beispielsweise Ei, Schinken, Käse oder Räucherfisch und jeweils ein Klecks Mayonnaise oder Dip. Hierzu am besten einen Spritzbeutel verwenden. Anschließend garnieren: Dafür eignet sich alles, was Farbe ins Spiel bringt und nicht zu groß ist, etwa Tomaten- oder Gurkenscheiben, Paprikastückchen, Eingelegtes wie Cornichons, Silberzwiebeln, Kapernäpfel oder Oliven. Aber auch Obst passt gut, etwa Weintrauben, Himbeeren, Physalis, Kumquats, kleine Ananasstücke oder Mandarinenfilets.

Wer mag, drapiert obenauf noch ein paar frische Kräuter. Nach Belieben kann man ganze Blätter und kleine Zweige verwenden oder die Kräuter zuvor hacken und darüber streuen. Häppchen mit Lachs oder geräucherter Forelle sehen besonders edel aus, wenn sie mit etwas Fischrogen garniert werden - statt echten Kaviar vom Stör kann man dafür Lachs- oder Forellenrogen verwenden.

