Hummus und Co: Leckere Aufstriche einfach selbst machen Stand: 19.05.2023 17:15 Uhr Aufstriche sind eine tolle und gesunde Alternative zu Wurst und Käse, einfach selbst herzustellen und ideal für die vegetarische und vegane Küche. Tipps für die Zubereitung und Rezepte.

Zum Frühstück oder Abendbrot kommt bei uns häufig Brot mit Aufschnitt oder Käse auf den Tisch. Eine gesunde Alternative zu Leberwurst, Salami oder Gouda sind Aufstriche. Fertigprodukte aus dem Supermarkt sind allerdings meist teuer, enthalten manchmal Konservierungsstoffe oder künstliche Aromen und enttäuschen häufig im Geschmack. Daher bietet es sich an, Brotaufstriche und Cremes selbst zu machen.

Aufstriche mit Frischkäse, Quark und Co

Gute Grundzutaten als Basis für vegetarische Aufstriche sind Frischkäse, Crème fraîche, Quark oder Joghurt. Je nach persönlichem Geschmack kann man auch zwei oder mehrere dieser Zutaten kombinieren. Den Frischkäse oder die gewählte Basis zunächst glattrühren, anschließend frische Kräuter wie Schnittlauch, Koriander, Thymian, Basilikum oder Petersilie hinzufügen. Nach Belieben nun weitere Zutaten dazugeben, etwa klein geschnittene Radieschen, Knoblauch, Paprika, Gurke, Frühlingszwiebeln oder auch gehackte Nüsse. Wer es mediterran mag, kann beispielsweise klein geschnittene getrocknete Tomaten, Fetawürfel, Oliven oder Kapern unterrühren.

Aufstriche mit Kräutern und Gewürzen verfeinern

Damit der Aufstrich richtig aromatisch wird, kann man ihn nach Belieben weiter verfeinern. Zum Abschmecken eignen sich neben Salz und Pfeffer Gewürze wie Kreuzkümmel, Kurkuma oder Chilipulver oder auch etwas Honig oder Zitronensaft. Kombinationen mit süßen Früchten wie Mangos, Feigen oder getrockneten Datteln sind ebenfalls lecker und passen gut zu Gegrilltem. Wer gerne Fisch isst, kann klein geschnittenen Räucherlachs oder Sardellen untermischen.

Vegane Aufstriche mit Gemüse und Tofu

Als Basis für vegane Aufstriche eignen sich neben Milchersatzprodukten, etwa aus Soja, viele verschiedene Gemüsesorten. Diese muss man nicht unbedingt selbst vorkochen. Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen und Bohnen etwa sind als Basis für Aufstriche ideal und bereits vorgekocht aus der Dose oder dem Glas erhältlich.

Andere Gemüsesorten wie Auberginen, Rote Bete, Brokkoli oder Kürbis sind ebenfalls eine gute Basis, sollten aber zunächst gegart werden. Das geht gut im Backofen, ist aber auch im Topf oder in der Pfanne möglich. Das Gemüse in kleine Stücke schneiden, dann ist es schneller gar. Anschließend gut abtropfen lassen und in einem hohen Gefäß pürieren. Wie bei den vegetarischen Aufstrichen erhalten auch vegane Aufstriche den richtigen Pfiff durch Gewürze und frische Kräuter, daher anschließend gut abschmecken und nach Belieben verfeinern.

Hummus und Guacamole: Vegane Klassiker

Beliebt sowohl auf Brot als auch zum Grillen oder Dippen ist Hummus. Das traditionelle Grundrezept wird mit Kichererbsen und Tahina, einer Sesampaste, hergestellt. Dazu einfach vorgegarte Kichererbsen in einem Sieb abbrausen. Mit Tahina und eiskaltem Wasser in einem hohen Gefäß pürieren und nach Geschmack mit klein gehacktem Knoblauch, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Zitronensaft und Kreuzkümmel abschmecken.

Hummus lässt sich vielfach variieren: So kann man etwa gekochte Rote Bete, Auberginen, Linsen oder viele weitere Gemüsesorten unterrühren und mitpürieren.

Ein weiterer Klassiker unter den veganen Aufstrichen und Dips ist Guacamole. Basis ist Avocado, sie kann einfach mit einer Gabel zerdrückt werden und wird anschließend mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abgeschmeckt.

Selbst gemachte Aufstriche richtig aufbewahren

Die selbst gemachten Aufstriche am besten gut verschlossen in Schraubgläsern im Kühlschrank aufbewahren. So sind sie etwa drei Tage haltbar. Tipp: Wegen der begrenzten Haltbarkeit lieber immer nur kleinere Mengen zubereiten. Pro Portion kann man mit etwa 50 bis 70 Gramm rechnen.

