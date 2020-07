Sendedatum: 19.07.2020 11:30 Uhr - Mein schönes Land TV

Windlichter aus alten Gläsern basteln

Neue Ideen für alte Gebrauchsgegenstände: Das Upcycling macht aussortierte Weingläser oder Cognac-Schwenker zu schwebenden Windlichtern. Diese sind ein schöner Blickfang für den Gartentisch.

Material und Werkzeug für die Windlichter (nach Bedarf)

verschieden hohe Holzscheite oder kleine Baumstämme (Birke oder Eiche)

Holzbohrer (Durchmesser in der Stärke der Gläserstiele)

Gläser mit Stiel (Rotweingläser oder Cognac-Schwenker)

Klebestreifen, circa 2 cm breit

Eisensäge, Hammer

Schleifenband

Reagenzgläser

kurze, frische Blumen

große Teelichter

Anleitung für die Windlichter

Für den Effekt des Schwebens zunächst die Standfüße der gewählten Gläser entfernen: Hierfür etwas oberhalb des Glasfußes je einen Klebestreifen anbringen und das Glas mit einer Eisensäge rundherum ansägen. Anschließend die Standfüße mit einem gezielten Hammerschlag ablösen.

In die Holzstämme jeweils mittig ein Loch bohren, das so dick sein sollte wie der Stielstummel selbst. Hinweis: Das Loch sollte nicht zu tief sein, sonst geht der gewünschte Schwebe-Effekt verloren. Nun die Gläser in die Löcher stecken und nach Belieben dekorieren, zum Beispiel Schleifenband um das Holzscheit binden und Reagenzgläser einstecken. Diese mit Wasser füllen und kurze, frische Blumen hineinstecken. Zum Schluss Teelichter in das Glas legen.

Tipp: Kleine Dekosteinchen oder Sand im Glas eignen sich ebenfalls gut. Auch Efeu oder Perlendraht können die schwebenden Windlichter noch verschönern.

