Duftende Teelichter mit Mandarinen basteln Stand: 02.12.2020 12:31 Uhr Kerzen gehören zu Weihnachten einfach dazu. Die Teelichter mit Mandarinen werden mit Nelken verziert und verströmen einen schönen Duft.

Benötigtes Material

Mandarinen, Gewürznelken

Teelichter, scharfes Küchenmesser

Dekoteller oder kleines Tablett

Efeublätter, Beerenzweige

Bastelanleitung für die duftenden Kerzen

Am besten eignen sich Mandarinen oder Clementinen mit dicker, fester Schale und mit Blättern. Den oberen Teil der Früchte dort abschneiden, wo die Frucht etwa den Durchmesser des Teelichts hat. Anschließend das Fruchtfleisch nur so tief aushöhlen, bis das Teelicht perfekt hinein passt. Nach dem Einsetzen in die Schale nun die Ränder der Mandarinen dicht mit Gewürznelken spicken. Die duftenden Kerzen auf ein dekoratives Tablett oder einen schönen Teller verteilen. Mit Efeublättern oder Beerenzweigen zusätzlich dekorieren. Vorsicht: Brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt lassen!

