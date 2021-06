Mit-Mach-Musiken

Termine & Programme: "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Mo, 08.11.2021, 9.30 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Mo, 08.11.2021, 11 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Fr, 19.11.2021, 9.30 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Fr, 19.11.2021, 11 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Mo, 14.02.2022, 9.30 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Mo, 14.02.2022, 11 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Mo, 22.02.2022, 9.30 Uhr "Bibbidi Bobbidi Boo" für Kindergarten | Mo, 22.02.2022, 11 Uhr "Harfenklänge" für Klasse 1- 3 | Fr, 03.09.2021, 9.30 Uhr "Harfenklänge" für Klasse 1-3 | Fr, 03.09.2021, 11 Uhr "Harfenklänge" für Klasse 1-3 | Mo, 20.09.2021, 9.30 Uhr "Harfenklänge" für Klasse 1-3 | Mo, 20.09.2021, 11 Uhr "Harfenklänge" für Klasse 1-3 | Mi, 22.09.2021, 9.30 Uhr "Harfenklänge" für Klasse 1-3 | Mi, 22.09.2021, 11 Uhr "Wie ein Fisch im Wasser" für Klasse 1-3 | Mi, 19.01.2022, 9.30 Uhr "Wie ein Fisch im Wasser" für Klasse 1-3 | Mi, 19.01.2022, 11 Uhr "Wie ein Fisch im Wasser" für Klasse 1-3 | Do, 20.01.2022, 9.30 Uhr "Wie ein Fisch im Wasser" für Klasse 1-3 | Do, 20.01.2022, 11 Uhr "Rhythmus für die Hosentasche" für Klasse 2-4 | Di, 19.04.2022, 9.30 Uhr "Rhythmus für die Hosentasche" für Klasse 2-4 | Di, 19.04.2022, 11 Uhr "Rhythmus für die Hosentasche" für Klasse 2-4 | Mi, 20.04.2022, 9.30 Uhr "Rhythmus für die Hosentasche" für Klasse 2-4 | Mi, 20.04.2022, 11 Uhr "Rhythmus für die Hosentasche" für Klasse 2-4 | Do, 21.04.2022, 9.30 Uhr "Rhythmus für die Hosentasche" für Klasse 2-4 | Do, 21.04.2022, 11 Uhr