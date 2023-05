World Games: Sportler aus SH schwitzen für Special Olympics Stand: 08.05.2023 17:17 Uhr Es ist der große Traum vieler Sportlerinnen und Sportler, einmal an den olympischen Weltspielen teilnehmen. Insgesamt 32 von ihnen sind zusammen mit ihren Übungsleiterinnen und Trainern aus ganz Deutschland an diesem Wochenende ins Trainingslager nach Bad Malente gekommen.

Es nieselt an diesem Morgen. Um 9.30 Uhr stehen Laufen, Weitsprung, und Speerwurf im Leichtathletikstadion Ernst-Rüdiger-Sportzentrum auf dem Plan. Doch der Regen ist nicht der Grund, warum alle aufgeregt vor dem Sportplatz stehen: Sie kommen nicht hinein, weil der Schlüssel fürs Tor einfach nicht passt. Nach mehreren Telefonaten stellt sich schließlich heraus, dass das Schloss ausgetauscht wurde - und der neue Schlüssel ist beim Organisationsteam des Special Olympics Trainingscamps nicht angekommen.

Trainingsstart mit Hindernissen

"Dann trainieren wir heute Vormittag einfach noch einmal in der Halle", nimmt es Maike Rotermund gelassen. Eigentlich wollte sie mit ihren Schützlingen aus Norderstedt und weiteren Sportlern heute die 4x400 Meter Staffel auf der Laufbahn trainieren. "Das konnten wir bisher als Team Deutschland noch nicht zusammen machen", sagt Maike, "aber jetzt üben wir die Wechsel halt erstmal in der Halle."

In Kleinbussen werden die Athletinnen und Athleten mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung zum Sport- und Bildungszentrum Malente gefahren. Für Teilnehmer Jan Brückner kann das alles nicht schnell genug gehen. Ob drinnen oder draußen laufen - ihm egal, Hauptsache er kann laufen. Sein Ziel bei den Special Olympics World Games in Berlin im Juni ist es, die 400 Meter unter einer Minute zu laufen. "Ich bin sehr aufgeregt, freue mich richtig auf die Weltspiele und auf die Menschen aus anderen Nationen".

Highlight nach 14 Jahren Training

Angekommen in der Halle trainieren die Sportlerinnen und Sportler dann an vier verschiedenen Stationen etwa zwei Stunden lang. Die einen üben Weitsprung, die anderen Speerwurf mit speziellen Pfeifen und die Staffelläufer sprinten auf der Kurzstrecke. "Ich bin gut in Form und will draußen nochmal laufen, hier drin kannste keine 400 Meter laufen.", erzählt Jan zwischendurch. Der 32-Jährige trainiert seit 14 Jahren mit seiner Trainerin Maike Rotermund. "Jan läuft und läuft. Wir haben viel an seinem Laufstil gearbeitet. Unter einer Minute kann er locker bleiben auf den 400 Metern.", berichtet Maike stolz. Dass sie mit einem ganzen Team aus Norderstedt bei den World Games dabei sein kann, ist auch für sie etwas Besonderes.

Norderstedt hofft auf Medaillen in der Staffel

An den nächsten Wochenenden sind weitere Trainingscamps geplant, bis dann vom 17. bis 25. Juni in Berlin die Special Olympics Weltsommerspiele stattfinden. Unter dem Motto #ZusammenUnschlagbar werden Medaillen in 26 Sportarten und 2 Demonstrationssportarten vergeben. Das Team Norderstedt hofft auf Medaillen in der 4x400 Meter Staffel und der 2x200 Meter Staffel.

Weitere Informationen Mehrere Städte nehmen Athleten der Special Olympics auf Während der Wettkämpfe in Berlin 2023 werden internationale Teams in Hildesheim, Celle und Langenhagen untergebracht. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.05.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Paralympics