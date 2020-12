Wir machen mit: "Distanz-Singen" an Heiligabend Stand: 21.12.2020 19:00 Uhr Angesichts der Corona-Pandemie ruft die Nordkirche alle Menschen zu einem ungewöhnlichen Gemeinschaftssingen an Heiligabend in der Öffentlichkeit auf.

In diesem Jahr wird es ein ungewöhnliches Weihnachtsfest für alle. Viele Familien können nicht zusammen feiern, Menschen müssen den Heiligen Abend alleine verbringen und Kirchen werden leer sein. Deshalb möchte die Nordkirche gemeinsam musizieren. Unter dem Motto "Stille Nacht - Der Hoffnung eine Stimme geben" rufen die Bischöfinnen und Bischöfe der Nordkirche dazu auf, an Heiligabend um 20 Uhr das Lied "Stille Nacht" zu singen oder zu musizieren - von Balkonen, aus Fenstern oder Türen - alles mit sicherem Abstand.

Auch ohne Instrumente mitmachen

NDR 1 Welle Nord unterstützt diese Aktion, in dem wir zur gleichen Zeit eine Instrumental-Version des Liedes zum Mitsingen spielen werden. So können wir auch so gemeinsam musizieren - ohne an einem Gottesdienst teilzunehmen.

"Stille Nacht, heilige Nacht" - Liedtext und Noten Stille Nacht, heilige Nacht.

Alles schläft, einsam wacht

Nur das traute, hochheilige Paar.

Holder Knabe im lockigen Haar,

Schlaf in himmlischer Ruh,

schlaf in himmlischer Ruh.



Stille Nacht, heilige Nacht.

Gottes Sohn, o wie lacht

Lieb' aus deinem göttlichen Mund,

Da uns schlägt die rettende Stund',

Christ, in deiner Geburt,

Christ, in deiner Geburt.



Die Noten zum Download

Landesbischof Magaard: Alle sollen "Stille Nacht" singen

Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Evangelisch-Lutherischen Kirche, bedauert, dass 2020 Gottesdienste ausfallen müssen, es kein gemeinsames Singen geben wird und auch persönliche Begegnungen - die zum Fest gehören - ausfallen müssen. Er fordert auf, aneinander zu denken, sich anzurufen, per Video zusammenzuschalten und mit Abstand in Kontakt zu bleiben. Damit Gemeinschaft fühlbar wird, fordert er alle auf, am 24. Dezember um 20 Uhr "Stille Nacht, heilige Nacht" anzustimmen.

Gemeinschaft durchs Radio

NDR 1 Welle Nord Programmchefin Bettina Freitag: "In diesem Jahr ist es für die meisten Menschen schwer, einen Weg zu finden, wie gewohnt Heiligabend zusammenzukommen. Viele Menschen sind wegen der Pandemie allein zu Hause und getrennt von ihren Lieben. Wir tragen so vielleicht dazu bei, ein bisschen verlorengegangene Gemeinschaft zu stiften."

VIDEO: Weihnachten: Bischof Magaard über das Comeback des Telefons (7 Min)

