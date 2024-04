A23 ab Freitag 21 Uhr zwischen Tornesch und Elmshorn gesperrt Stand: 26.04.2024 00:01 Uhr Wegen Reparaturarbeiten wird die A23 am Wochenende zwischen Tornesch und Elmshorn gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH Nord mit. Für Autofahrer, die in Richtung Heide unterwegs sind, ist eine Umleitung eingerichtet.

Damit dringende Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden können, wird die A23 im Kreis Pinneberg ab Freitagabend für insgesamt 56 Stunden gesperrt. Davon betroffen ist der Streckenabschnitt in Richtung Heide zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Elmshorn. Am Freitag um 21 Uhr wird die Autobahn dicht gemacht - die Sperrung dauert bis Montag (29.4.) um 5 Uhr an.

Umleitung über Ellerhoop

Autofahrer Richtung Heider sollten laut Autobahn GmbH die Umleitung 125 zu nutzen. Sie führt über die Landstraße 110 und die Kreisstraße 21. Denjenigen, die die Sperrung großräumig umfahren möchten, wird empfohlen, ab dem Autobahndreieck HH-Nordwest auf die A7 in Richtung Bad Bramstedt zu fahren und an der Anschlussstelle Itzehoe-Mitte auf die A23 zu wechseln.

Laut Autobahn GmbH sind die Arbeiten notwendig, weil die Fahrbahndecke in diesem Abschnitt Mängel wie Netzrisse oder Spurrinnen aufweist. Bei ungünstiger Wetterlage könnten die Arbeiten noch auf das Wochenende vom 3. bis 6. Mai verschoben werden. Im vergangenen Jahr mussten die Arbeiten bereits aufgrund des Wetters verschoben werden.

