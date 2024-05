Ticketalarm 2.0: Die Fantastischen Vier mit NDR SH live erleben Stand: 27.05.2024 05:00 Uhr Die Fantastischen Vier kehren im Sommer zurück nach Schleswig-Holstein - und wir verlängern unseren Ticketalarm. Entweder NDR 1 Welle Nord hören oder das Formular in der NDR SH App ausfüllen - und mit ein bisschen Glück fahren Sie zum Konzert nach Grömitz.

Nach einem fantastischen Konzert auf der Watt-Tribüne in Büsum (Kreis Dithmarschen) steht der nächste Termin in Schleswig-Holstein schon fest: Im Sommer kommen Die Fantastischen Vier erneut in den Norden. Am 7. Juli 2024 treten die Hip-Hop-Helden beim Familien-Musikfestival "Sonne, Strand und Sterne" im Strandbereich neben der Seebrücke des Ostseebades Grömitz (Kreis Ostholstein) auf - und Sie können dabei sein. NDR Schleswig-Holstein verlängert wegen der großen Nachfrage den Ticketalarm.

Die Fantastischen Vier mit NDR SH live erleben - so geht's

Wenn Sie gemeinsam mit Smudo, Thomas D., Michi Beck und And.Ypsilon feiern wollen, geht das auf zwei Wegen: Im Radio haben Sie auf NDR 1 Welle Nord von Montag bis Freitag die Chance, Tickets für das Konzert in Grömitz zu gewinnen. Wenn unser Ticketalarm in "Moin Schleswig-Holstein - mit Mandy Schmidt und Horst Hoof" oder in "Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein" losgeht, müssen Sie schnell sein: Ticketalarm hören, anrufen und gewinnen. Mitmachen können Sie über die Gewinnspielhotline 01371 36 00 36 für 14 Cent pro Anruf.

Exklusives VIP-Paket mit Meet & Greet zu gewinnen

Auf NDR 1 Welle Nord verlosen wir zudem zweimal ein exklusives VIP-Paket. Dieses beinhaltet neben jeweils zwei Tickets auch ein Meet & Greet mit den "Fantas" und eine Übernachtung mit Frühstück in einem Vier-Sterne-Hotel im Anschluss an das Konzert.

Online mitmachen und "Fanta 4"-Tickets gewinnen

Gewinnen geht auch online: Nehmen Sie dafür einfach in der NDR SH App über das Formular im Gewinnspielartikel teil. Mit etwas Losglück geht's dann für Sie und eine Begleitung zum "Fanta"-Konzert nach Grömitz. NDR Schleswig-Holstein wünscht viel Glück!

Einmal Ihre Daten im Formular eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich.

